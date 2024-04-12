PARK SEASONS展覽廳繁盛綠意週末活動

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今次帶大家嚟到超級打卡able嘅PARK SEASONS展覽廳！

一個地方有齊四季主題7大打卡位

參觀示範單位之餘，為大家日常忙碌嘅節奏帶來悠然喘息空間

會場亦準備咗好多活動比大家參與，包括：

「樓市全攻略講座」、「SEASONS童你煮滿FUN」，社企愛心試飲等等

所以大家萬萬不能錯過今個星期六、日（4月13、14日）精彩活動呀！