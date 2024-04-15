【開市追揸沽】中東局勢對油金影響 比特幣減半前怎部署？

開市追揸沽

港股上周五兩連跌，大市低開後跌幅逐步擴大，收市挫373點，報16,721點，以全日低位收市，總結全周恒指累跌2點。外圍方面，中東局勢升温，伊朗向以色列發動近半世紀以來首次直接襲擊，出動逾200枚導彈和無人機，攻擊以色列境內目標，以報復月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。在戰事醞釀期間，金價周五一度創新高；油價一度升至半年高位。市場關注是次襲擊會否引發多輪報復，對金價、油價後市有何持續影響？比特幣在伊朗發動攻擊當日，價格一度跌8%，低位曾跌穿61,000美元。市場預料比特幣即將減半，過去減半後比特幣均有回吐，隨後都會迎來頗顯著升幅，持有比特幣或相關投資的投資者，在減半前建議怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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