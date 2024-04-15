【ET財智Talk】比特幣今年累升逾6成 月底「減半」後將現倍數升幅？ 三星資產鍾駿分析比特幣前景及後市走勢

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今年以來比特幣累升逾60%，成為表現最好的主要資產。比特幣現貨ETF一月於美國面世，刺激資金湧入，比特幣首季交易量按季急增一倍，突破一萬億美元。每四年一度的「減半」事件將於月底進行，根據過往三次的經驗，比特幣「減半」過後均出現另一輪大升浪。不少分析預測，比特幣價格短期內保守估計將上破十萬美元。《ET財智TALK》請來三星資產運用(香港)投資策略師鍾駿（Stephen）為大家分析比特幣後市走勢。
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