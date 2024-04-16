【ET開市直擊】新國九條受惠股盤點 TSM、NFLX績前部署

ET開市直擊

內地上周公布新「國九條」後，迎來新政的首個交昜日，A股3大指數周一早盤呈V型反彈，「中字頭」股全天強勢領漲，白酒、金融、機械、基建等板塊表現搶眼，升幅是否受惠於新「國九條」？憧憬改革及增加分紅下，有關股份現水平可否追入？有沒有其他潛在受惠股可以留意？台積電（TSM.US）周四將公布首季業績，回顧今年至今股價已累升逾35%，近日跟隨芯片股有回吐，業績前仍可吸納嗎？同日將會放榜的Netflix（NFLX.US），回顧上一季訂戶人數大增逾1300萬，業績出乎市場預期。過去兩次公布季績後，股價單日均錄雙位數升幅，股份可否在績前買入？艾德金融董事陳政深（Ryan）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一解構。