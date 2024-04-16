大家樂集團六大餐飲品牌首推「大家愛地球減塑行動」響應全城減塑 聯乘Hello Kitty推限量版環保餐具套裝

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大家樂集團一直致力推動可持續發展，為市民提供多元化的綠色餐飲選擇。
適逢政府即將於4月22日開始實施管制即棄塑膠新法例，集團旗下6大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、Oliver’
s Super Sandwich及意粉屋將率先推行「大家愛地球減塑行動」，破天荒聯乘正正慶祝50週年大日子兼‘FRIEND THE FUTURE’企劃主理人的超人氣角色Hello Kitty，攜手推出限量版可重用餐具套裝、保溫杯及環保袋，與顧客攜手減少製造塑膠廢物，共同推動永續發展，為環境保護出一分力。
品牌亦特別邀得人氣角色Hello Kitty出席「大家愛地球減塑行動」活動揭幕禮，與眾舞蹈員以精彩表演為是次合作揭開序幕！
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