將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
新盤全面睇│何文田朗賢峯直達港鐵站出口 擁名校網優勢受家長客追捧

屬於傳統豪宅區的何文田，一直備受家長客及投資者追捧，因為供應少、需求多，區內的住宅供應一直罕有難求，即將開售、位處於何文田站上蓋的朗賢峯，相信亦會引起市場關注。

香港物業 一手市場 代理商 發展商 朗賢峯 港鐵 港鐵 何文田
新盤全面睇
今日 20:55
播放中
新盤全面睇│何文田朗賢峯直達港鐵站出口 擁名校網優勢受家長客追捧
新盤全面睇
今日 20:55
新盤全面睇│何文田朗賢峯直達港鐵站出口 擁名校網優勢受家長客追捧
3:55
【新盤全面睇】凱和山主打2房 享一站式購物消閒
新盤全面睇
20:01 2023/09/11
【新盤全面睇】凱和山主打2房 享一站式購物消閒