將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】恒指4連跌後市點走？3隻新股IPO邊隻最值博

美滙強勢，環球股市受壓，港股連跌4個交易日，恒指周二開市即跌穿50天及100天綫，收市仍瀉351點，報16,248點，港股後市走勢如何？本周罕有地有3隻新股招股，分別會在周四及周五截止認購。第一隻内地茶飲店茶百道 （02555） ，集資25億元，入場費3,535元，無基石投資者。按去年零售額計，茶百道在中國現製茶飲店市場中排名第3，市場份額達6.8%；第二隻建設集團天津建發 （02515） ，入場費約5,800元。集團提供全面的工程施工服務，包括市政公用工程、地基基礎工程等；最後是涉及AI概念的出門問問 （02438） ，入場費4141元。公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI企業解決方案、智能設備等。3隻新股IPO哪隻最值博？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

天津建發（02515） 茶百道（02555） 出門問問（02438） 人工智能 美滙 工程 零售 IPO 板塊 恒生指數
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
【ET開市直擊】恒指4連跌後市點走？3隻新股IPO邊隻最值博
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】恒指4連跌後市點走？3隻新股IPO邊隻最值博
47:39
【ET開市直擊】新國九條受惠股盤點 TSM、NFLX績前部署
ET開市直擊
08:40 2024/04/16
【ET開市直擊】新國九條受惠股盤點 TSM、NFLX績前部署
45:38
【ET開市直擊】港股守萬七關走勢好轉？ 資源股、電力股續強勢？
ET開市直擊
08:40 2024/04/12
【ET開市直擊】港股守萬七關走勢好轉？ 資源股、電力股續強勢？
54:42
【ET開市直擊】美國通脹超預期怎部署？ 阿里急彈馬雲發聲見效？
ET開市直擊
08:40 2024/04/11
【ET開市直擊】美國通脹超預期怎部署？ 阿里急彈馬雲發聲見效？
46:03
【ET開市直擊】網易暴雪復合可部署？ 濠賭股迎五一可憧憬？
ET開市直擊
08:40 2024/04/10
【ET開市直擊】網易暴雪復合可部署？ 濠賭股迎五一可憧憬？
42:02
【ET開市直擊】電力股熱炒升勢可持續？貴金屬股受追捧可追入？
ET開市直擊
08:40 2024/04/09
【ET開市直擊】電力股熱炒升勢可持續？貴金屬股受追捧可追入？
42:27
【ET開市直擊】中美吹暖風利好港股？車企再掀價格戰點部署？
ET開市直擊
08:40 2024/04/05
【ET開市直擊】中美吹暖風利好港股？車企再掀價格戰點部署？
49:53
【ET開市直擊】銀行股造好值得買入？黃金再創新高怎部署？
ET開市直擊
08:40 2024/04/03
【ET開市直擊】銀行股造好值得買入？黃金再創新高怎部署？
59:00
【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？
ET開市直擊
08:40 2024/04/02
【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？
50:19
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/28
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
53:05
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
ET開市直擊
08:40 2024/03/27
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
46:37
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
ET開市直擊
08:40 2024/03/26
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
47:05
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
ET開市直擊
08:40 2024/03/22
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
55:21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
42:48
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
ET開市直擊
08:40 2024/03/20
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
48:36
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
ET開市直擊
08:40 2024/03/19
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
45:08
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
ET開市直擊
08:40 2024/03/15
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
46:28
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
ET開市直擊
08:40 2024/03/14
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
43:44
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/13
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
46:20
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/12
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？