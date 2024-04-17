【ET開市直擊】恒指4連跌後市點走？3隻新股IPO邊隻最值博

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美滙強勢，環球股市受壓，港股連跌4個交易日，恒指周二開市即跌穿50天及100天綫，收市仍瀉351點，報16,248點，港股後市走勢如何？本周罕有地有3隻新股招股，分別會在周四及周五截止認購。第一隻内地茶飲店茶百道 （02555） ，集資25億元，入場費3,535元，無基石投資者。按去年零售額計，茶百道在中國現製茶飲店市場中排名第3，市場份額達6.8%；第二隻建設集團天津建發 （02515） ，入場費約5,800元。集團提供全面的工程施工服務，包括市政公用工程、地基基礎工程等；最後是涉及AI概念的出門問問 （02438） ，入場費4141元。公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI企業解決方案、智能設備等。3隻新股IPO哪隻最值博？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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