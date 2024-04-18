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【ET開市直擊】恒指、友邦止跌趨樂觀未？美股業績期怎部署

港股扭轉4日跌勢，全日微升2點，報16,251點，高低波幅逾160點。中美貿易戰升溫，美國總統拜登計劃調升內地鋼鐵關稅，市場憂慮加劇中美角力，會否對港股構成困擾？友邦 （01299） 周三結束7連跌。友邦股價近日見7年低位，綜合分析連日下挫潛在原因，包括集團中港兩地新業務價值利潤率下滑、暫未公布新一輪回購、個別仲介人無牌銷售保單被捕事件亦產生不利影響，股價是否難改弱勢？外圍方面，市場仍在消化聯儲局押後減息，加上中東局勢緊張下，美股連日回落，其中標指4連挫，跌至近兩個月低位，美股步入業績期下怎部署？哪些股份值得關注？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股走勢。

中東局勢 中美貿易戰 拜登 貿易戰 回購 減息 關稅 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國
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【ET開市直擊】恒指、友邦止跌趨樂觀未？美股業績期怎部署
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