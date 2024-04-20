殯儀爸爸丨殯儀爸爸與子女養倉鼠談生死　翻閱自殺者遺書感觸：多為了家人

湊得輕鬆啲

死亡乃人生常事，但死亡又是人生避諱之事，殯葬禮儀師鍾家樂倒是百無禁忌，中學時跟從父親上山執骨，大學畢業後更自願踏上禮儀師之路。生活離不開談論死亡的他，也希望子女能提早學習生死，因此以養倉鼠作為他們生死教育的第一課，家樂亦坦言，女兒3歲便明白死亡，將死亡視為一趟去月球的旅程。

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