【開市追揸沽】中證監出招港股氣氛好轉？芯片股急插現低吸時機？

開市追揸沽

港股周五曾瀉逾300點，恒指一度下試16,000點關口，最終收市挫161點，報16,224點，全周累跌近500點。中證監周五收市後，宣布推出5項措施改良滬深港通，放寬基金互認安排，及支持龍頭企業來港上市，期望措施協助香港提升國際金融中心地位，對港股短綫以致長遠發展有多大刺激作用？外圍方面，人工智能及芯片概念股爆小股災，超微電腦（SMCI.US）周五暴跌23%；英偉達（NVDA.US）重挫一成。事緣超微電腦發新聞稿，僅提及4月30日公布首季業績，罕見地未有預先公布財務表現，市場揣測或與業績未算標青有關，市場解讀英偉達作為集團合作伙伴因而受波及，有關股份急瀉是否現低吸時機？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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