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【ET開市直擊】港股美股業績期尋寶 中移動績後部署

本周美股、港股有多家企業公布業績，美股有特斯拉（TSLA.US）、Alphabet（GOOG.US）及微軟（MSFT.US）等科技巨企，其中特斯拉已連挫7天，周一曾跌穿140美元。港股方面，近日焦點板塊，包括保險、電訊、資源股等本周亦陸續派成績表。今周即將放榜的股份中哪隻可以預先吸納？已率先公布業績的電訊股中移動 （00941） ，首季純利增長5.5%；5G套餐客戶數較去年底增加至7.99億戶，平均每月每戶收入增加6.7%。中移動年初至今已累升逾8%，業績後怎部署？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你在港股、美股業績期中尋寶。

微軟（Microsoft，美：MSFT） Google Alphabet（美：GOOG） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 中國移動－R（80941） 中國移動（00941） 業績公布 保險公司 純利 電訊
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