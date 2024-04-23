姜濤生日｜姜濤現身海洋公園慶典　數千姜糖濕身唱生日歌賀偶像

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「430」（4月30日）是MIRROR成員姜濤生日，姜濤香港後援會在今日（4月23日）於海洋公園舉行盛大慈善嘉年華「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」為偶像慶生，場內特設一系列活動包括打卡佈景板、攤位遊戲、一日限定應援 Café、姜濤個唱服飾及相片展等。晚上上演了以姜濤歌曲作背景音樂之煙火及投影表演，一眾姜糖舉起燈牌，場面盛大！

姜濤在下午約4時更驚喜現身，從升降台連同蛋糕一齊上台，與眾姜糖見面以答謝支持，姜濤向粉絲說：「好多謝每一位支持我嘅Fans，過去呢年對自己嚟講都好唔容易，經歷高潮低潮，之前有懷疑過自己下一次生日會，你哋仲會唔會喺度。」

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