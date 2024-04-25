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粵港搜房│何文田鐵路新盤3房 廚廁結合日本美學和北歐極簡主義

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田站朗賢峯，今日開放兩個示範單位，當中包括1房及3房的交樓標準無改動示範單位。

當中三房一套連工作間的無改動示範單位，以IIA期1座7樓A為藍本搭建，實用面積為998平方呎。單位向南，層與層之間的高度達3.3米，空間感強。客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用及易於擺放傢俱，客飯廳長約25.2呎、闊10.2呎，面積逾250平方呎，空間偌大，飯廳亦設有對流窗，加強採光通風，全屋窗戶更採用雙層中空玻璃，有效隔音隔熱。

一手市場 3房 朗賢峯 何文田 鷹君 港鐵
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