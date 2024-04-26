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【ET開市直擊】中海油季績新高前景看好？ 微軟、谷歌績後部署

港股上日再創今年高位，連升4日累升逾千點，恒指突破17200點區間頂後，後市是否轉趨樂觀？下站目標睇幾多？中海油 （00883） 公布首季業績，淨利潤按年升23.7%，創季度業績新高；年初至今已累升逾4成，前景可否繼續看好？上升空間有多少？美股周四下跌，Meta等業績報告令投資者擔心企業指引前景。不過，Google谷歌母企Alphabet (GOOGL)季度業績強勁，收入按年升逾15%，純利升57%。最重要是首次公布派息，並預期每季派發，以及宣布額外回購最多700億美元，刺激盤後股價升12%。微軟MSFT在AI助力下業績超預期，季度收入升17%，純利升20%，刺激盤後股價反彈4%。兩隻AI概念股是否值得追入？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析焦點業績股部署策略。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或於交易日9時在本節目留言區講低你的問題。

中國海洋石油（00883） 谷歌（美：GOOGL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 宏觀分析 市場動向 人工智能 大行報告 經濟數據表現 滯脹 概念
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今日 08:40
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