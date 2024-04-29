將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
了解更多
【開市追揸沽】美銀行倒閉對美股影響 港股5連升後市續睇高？

美國共和第一銀行（Republic First Bank）倒閉，成為美國今年首家倒閉銀行，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。根據FDIC數據，全美去年共有5家銀行倒閉。市場關注美國持續高息，加上辦公室需求減少，會否拖累更多銀行倒閉，對美股是否又構成一個隱憂呢？恒指上周五高開後升幅逐步擴大，全日升366點，報17,651點，繼續見近5個月高位，過去5天累升1,427點，以點數計是逾3年來表現最好的1周，港股後市走勢能否看高一綫？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻港股、美股走勢。

恒指收市報價資訊由IG提供。

關注IG

了解更多: https://bit.ly/3xBUMnI

IG Facebook: https://www.facebook.com/iginternationalchinese/

IG Youtube: https://www.youtube.com/@iginternational_zh

IG X (Twitter): https://twitter.com/IGcom_zh

銀行 恒生指數 美國 美股 A股 港股 北美市場 中國市場 亞洲市場 個股分析
開市追揸沽
今日 08:40
播放中
【開市追揸沽】美銀行倒閉對美股影響 港股5連升後市續睇高？
開市追揸沽
今日 08:40
【開市追揸沽】美銀行倒閉對美股影響 港股5連升後市續睇高？
44:59
【開市追揸沽】中證監出招港股氣氛好轉？芯片股急插現低吸時機？
開市追揸沽
08:40 2024/04/22
【開市追揸沽】中證監出招港股氣氛好轉？芯片股急插現低吸時機？
58:35
【開市追揸沽】中東局勢對油金影響 比特幣減半前怎部署？
開市追揸沽
08:40 2024/04/15
【開市追揸沽】中東局勢對油金影響 比特幣減半前怎部署？
46:55
【開市追揸沽】減息憧憬降溫點部署？焦點科技股應對策略
開市追揸沽
08:40 2024/04/08
【開市追揸沽】減息憧憬降溫點部署？焦點科技股應對策略
58:42
【開市追揸沽】美團中石化業績拆解 內地禁政府用美芯片怎部署
開市追揸沽
08:40 2024/03/25
【開市追揸沽】美團中石化業績拆解 內地禁政府用美芯片怎部署
40:30
【開市追揸沽】美日議息周大市點走？ 重磅科企業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2024/03/18
【開市追揸沽】美日議息周大市點走？ 重磅科企業績前瞻
48:01
【開市追揸沽】NVDA回吐現吸納時機？內地回復通脹有利大市？
開市追揸沽
08:40 2024/03/11
【開市追揸沽】NVDA回吐現吸納時機？內地回復通脹有利大市？
44:51
【開市追揸沽】兩會開幕港股展望 美團急升走勢點睇？
開市追揸沽
08:40 2024/03/04
【開市追揸沽】兩會開幕港股展望 美團急升走勢點睇？
53:57
【開市追揸沽】美股哪些績優股值得吼？渣打業績勝預期怎部署？
開市追揸沽
08:40 2024/02/26
【開市追揸沽】美股哪些績優股值得吼？渣打業績勝預期怎部署？
45:11
【開市追揸沽】北水回歸港股可突破？恒指季檢後部署策略
開市追揸沽
08:40 2024/02/19
【開市追揸沽】北水回歸港股可突破？恒指季檢後部署策略
45:52
【開市追揸沽】阿里巴巴業績前部署 龍年利是股推介
開市追揸沽
08:40 2024/02/05
【開市追揸沽】阿里巴巴業績前部署 龍年利是股推介
55:42
【開市追揸沽】美科技七雄業績前瞻 中美角力下港股點走？
開市追揸沽
08:40 2024/01/29
【開市追揸沽】美科技七雄業績前瞻 中美角力下港股點走？
46:47
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？
開市追揸沽
08:40 2024/01/22
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？
61:53
【開市追揸沽】台灣選舉出爐台股可吼？港股憧憬再有政策出台？
開市追揸沽
08:40 2024/01/15
【開市追揸沽】台灣選舉出爐台股可吼？港股憧憬再有政策出台？
41:09
【開市追揸沽】中美CPI出爐大市跌定未？春節前旅遊股可追？
開市追揸沽
08:40 2024/01/08
【開市追揸沽】中美CPI出爐大市跌定未？春節前旅遊股可追？
49:07
【開市追揸沽】港股首季展望及選股策略 阿里裁定壟斷有何影響？
開市追揸沽
08:40 2024/01/02
【開市追揸沽】港股首季展望及選股策略 阿里裁定壟斷有何影響？
54:26
【開市追揸沽】前瞻美國PCE及內地LPR 港股撈底定逃生？
開市追揸沽
08:40 2023/12/18
【開市追揸沽】前瞻美國PCE及內地LPR 港股撈底定逃生？
49:46
【開市追揸沽】中經會快開港股有改善？議息前夕美股續造好？
開市追揸沽
08:40 2023/12/11
【開市追揸沽】中經會快開港股有改善？議息前夕美股續造好？
52:44
【開市追揸沽】銷量出爐車股點部署？恒大迎清盤聆訊內房點行？
開市追揸沽
08:40 2023/12/04
【開市追揸沽】銷量出爐車股點部署？恒大迎清盤聆訊內房點行？
50:09
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？
開市追揸沽
08:40 2023/11/27
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？