【開市追揸沽】美銀行倒閉對美股影響 港股5連升後市續睇高？

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美國共和第一銀行（Republic First Bank）倒閉，成為美國今年首家倒閉銀行，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。根據FDIC數據，全美去年共有5家銀行倒閉。市場關注美國持續高息，加上辦公室需求減少，會否拖累更多銀行倒閉，對美股是否又構成一個隱憂呢？恒指上周五高開後升幅逐步擴大，全日升366點，報17,651點，繼續見近5個月高位，過去5天累升1,427點，以點數計是逾3年來表現最好的1周，港股後市走勢能否看高一綫？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻港股、美股走勢。
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