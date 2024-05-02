【ET開市直擊】解讀美聯儲議息結果 港股能否破「五窮月」？

ET開市直擊

美國聯儲局在一連兩天的議息會議後，一如市場預期宣布維持利率不變。議息聲明中指出，通脹緩和但仍處於高位，而且近數月在實現2%的通脹目標方面缺乏進展。會後主席鮑威爾稱，美國啟動減息的時間可能較預期更遲，但下次政策利率調整不太可能是加息。聯儲局議息結果及鮑威爾言論對於利率走向有何啟示？

港股方面，恒指假期前連升7個交易日，周二收市升16點，全日報17,763點。港股4月累升逾1,000點，恒指及科指連升3個月，分別升逾14%及23%，港股能否破「五窮月」？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股市況。