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【ET開市直擊】港股衝上萬八可追貨？蘋果績弱+大增回購怎部署

踏入「五窮月」，恒指開局愈升愈有，周四再升444點，全日報18,207點，衝上6個半月高位，恒指8天累升近2,000點，港股升勢將更趨明朗？現階段宜追貨嗎？

外圍方面，蘋果（美：AAPL）收市後公布季績，純利按年跌2.5%，每股盈利1.53美元，高於預期。不過，王牌產品iPhone銷售稍低於預期，按年要跌逾一成。令市場振奮的是，蘋果宣布史上最大規模1,100億美元回購，同時連續12年增加季度股息，刺激盤後股價急升，績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

業績公布 蘋果（Apple，美：AAPL） 回購 iPhone 銷售 每股盈利 純利 恒生指數 美股 A股
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今日 08:40
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