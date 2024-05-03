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Healthy Life｜做家務／勞動工作易手臂緊繃疼痛 2個簡單動作放鬆手臂肌肉
不少家庭主婦和勞動工作者會因為經常運用雙手，容易造成緊繃或痛楚。本報近日邀請到伸展治療師顧問鄭振林（Boky），教大家2個簡單伸展動作，透過拉伸手臂，放鬆前臂肌肉。
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