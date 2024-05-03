校長專訪︱回饋母校肩負重職以校訓為核心培育學生德才兼備　保良局陳南昌夫人小學校長：教育是教人不是教書

童學園

相信教育是教「人」，並不是教書！這句話出自保良局陳南昌夫人小學陳雪荺校長的口中，擁有30年教學經驗的她，一直在實踐這理念。她毅然放下直資學校教職，來到保良局陳南昌夫人小學肩負起校長的重任，原因只有一個—回饋母校。身為校友，她感激母校的栽培，她希望透過校訓愛、敬、勤、誠的核心價值，培養學生成為德才兼備的良好世界公民。學校提供不同的機會讓學生發揮才華及加強溝通能力，並舉辦海外交流活動讓學生擴闊視野，放眼世界。當中就讀小四的馬諾同同學入選了花式跳繩港隊；而就讀小六擔任升旗手的鄭愛同學在多個升旗比賽中奪冠，就是學校的成功例子。

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