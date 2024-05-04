新手爸媽｜林奕匡太太親解婚後6年才懷孕原因　堅強準媽媽李靄璣盼順產：我不怕痛

湊得輕鬆啲

音樂才子林奕匡（Phil）與現年40歲的太太李靄璣（Rikko）於2017年結婚，兩人結婚6年，終於迎來小生命，他們於今年2月在社交平台宣布懷上龍B的喜訊！手持超聲波照的兩人笑得格外甜蜜。外間都很好奇為何結婚6年才造人成功？Rikko親身解構因由，原來她是一個很有計劃的女性，不會「順其自然」就製造一個小生命，外表溫婉的她實際上是強人與貼地的準媽媽，希望以順產方式生B，揚言自己不怕痛。雖然從小在外國受教育及長大，但她希望以貼地方式教育下一代，將來希望BB讀資助學校學好中文！