【開市追揸沽】北水回歸港股更上一層樓？股神狠沽蘋果前景點睇

開市追揸沽

港股連升9個交易日，累升2,251點。恒指上周五高開336點後升勢持續，一度重上18,600點水平，收市仍升268點，報18,475點。雖然上周四、五北水「放假」，但港股成交分別仍達逾千億元，在北水回歸下港股有望更上一層樓嗎？「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）的財報披露，首季減持約13%蘋果（美：AAPL）股票，是連續兩季削減蘋果持股。巴菲特稱減持是出於稅收原因，並非他對蘋果的長期判斷。剛宣布史上最大規模回購的蘋果前景如何？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。

恒指收市報價資訊由IG提供。

關注IG

了解更多: https://bit.ly/3xBUMnI

IG Facebook: https://www.facebook.com/iginternationalchinese/

IG Youtube: https://www.youtube.com/@iginternational_zh

IG X (Twitter): https://twitter.com/IGcom_zh