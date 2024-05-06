【開市追揸沽】北水回歸港股更上一層樓？股神狠沽蘋果前景點睇

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港股連升9個交易日，累升2,251點。恒指上周五高開336點後升勢持續，一度重上18,600點水平，收市仍升268點，報18,475點。雖然上周四、五北水「放假」，但港股成交分別仍達逾千億元，在北水回歸下港股有望更上一層樓嗎？「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）的財報披露，首季減持約13%蘋果（美：AAPL）股票，是連續兩季削減蘋果持股。巴菲特稱減持是出於稅收原因，並非他對蘋果的長期判斷。剛宣布史上最大規模回購的蘋果前景如何？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。
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