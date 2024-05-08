【ET開市直擊】港股十連升斷纜仲有冇力？迪士尼績後為何急跌？

ET開市直擊

港股十連升告終，恒指周二低開不足1點後走勢反覆，午後持續向下，曾跌167點見18,411點，最終全日挫98點，收18,479點，港股十連升斷纜後市仍有力再衝嗎？

外圍方面，迪士尼（美： DIS）公布上財季盈轉虧，蝕2,000萬美元，去年同期利潤12.7億美元。市場關注集團串流影視業務仍未能扭虧，訂閱情況差於市場預期，周二急瀉近10%，股價有沒有超跌？集團前景分析如何？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。