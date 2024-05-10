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靚太安樂窩｜歷屆最大型優質寵物用品展開鑼 全新「至Fun寵物公園」設免費狗狗訓練班

【靚太安樂窩】作為主人，當然會揀選最優質的用品和食品給寵物！
第11屆「優質寵物用品展2024」正式開鑼！會在5月10至12日於灣仔會展舉行。作為歷屆最大規模的優質寵物用品展，現場設有超過350個展位，雲集優質寵物糧食、服飾、玩具、保健品等各式生活用品品牌，必有一款適合毛孩。
優質寵物用品展2024

日期：5月10至12日(星期五至日)
時間：5月10日(五)：中午12:00-晚上9:00
　　　5月11日(六)：中午12:00-晚上9:00
　　　5月12日(日)：中午12:00-晚上8:00
地點：香港會議展覽中心新翼3號CDE館

灣仔 香港 香港會議展覽中心 著數優惠 玩具 食品 展覽
靚太安樂窩
今日 20:00
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