【開市追揸沽】港股連升3周強勢持續？大型科網股績前部署

×
直播中
上周有傳內地考慮減免港股通股息稅，港股在高息股帶動下上升，大市上周五高開後升幅逐漸擴大，收市升425點，報18,963點，連升兩日。恒指全周累升487點，連升3周，港股強勢可持續？大型科網股本周陸續派成績表，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 的業績將於周二率先登場，市場預料阿里上季少賺6%，利潤或將受壓；有券商預估騰訊首季盈利增32%，惟遊戲收入恐怕繼續下滑。科網股業績公布前怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。
恒指收市報價資訊由IG提供。
了解更多: https://bit.ly/3xBUMnI
IG Facebook: https://www.facebook.com/iginternationalchinese/
IG Youtube: https://www.youtube.com/@iginternational_zh
IG X (Twitter): https://twitter.com/IGcom_zh
今日 08:40
48:32
08:40 2024/05/06
52:08
08:40 2024/04/29
44:59
08:40 2024/04/22
58:35
08:40 2024/04/15
46:55
08:40 2024/04/08
58:42
08:40 2024/03/25
40:30
08:40 2024/03/18
48:01
08:40 2024/03/11
44:51
08:40 2024/03/04
53:57
08:40 2024/02/26
45:11
08:40 2024/02/19
45:52
08:40 2024/02/05
55:42
08:40 2024/01/29
46:47
08:40 2024/01/22
61:53
08:40 2024/01/15
41:09
08:40 2024/01/08
49:07
08:40 2024/01/02
54:26
08:40 2023/12/18
49:46
08:40 2023/12/11