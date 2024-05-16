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【ET開市直擊】騰訊阿里業績後怎走？通脹降溫美股續破頂？

內地科網巨頭騰訊 （00700） 首季經調整利潤502.65億元人民幣，按年增54%，大勝預期的429億元，期內遊戲總流水錄得增長；另一電商龍頭阿里巴巴 （09988） 上季收入按年升7%，惟經調整利潤按年跌5%，遜預期。綜合券商分析，預計新廣告產品上架後，阿里GMV和CMR增速差距有望收窄，又看好阿里8月完成雙重上市有望納港股通。騰訊、阿里業績後怎走？美國最新通脹降溫，4月CPI按年升幅回落至3.4%，符合市場預期；按月則升0.3%，低於預期的0.4%。投資者對聯儲局今年減息的樂觀情緒升溫，美股3大指數周三均創歷史和收市新高，減息預期回暖下美股續走破頂格局？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

業績公布 騰訊控股－R（80700） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SWR（89988） 經濟數據表現 阿里巴巴－SW（09988） 遜於預期 港股通 遊戲 減息
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【ET開市直擊】騰訊阿里業績後怎走？通脹降溫美股續破頂？
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