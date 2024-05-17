為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地

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很多人猜不到時代女性CEO竟會入廚煮飯？單親媽媽同樣可以身兼父職？人稱「職場女王」的張慧敏（Son姐），曾任獵頭公司CEO，育有兩名子女，大女Tiffany和細仔Timothy。家庭與事業均打理得頭頭是道的Son姐，憑著「食」維繫整個家，堅持每日為子女下廚，珍惜每次同枱吃飯的機會，從餐桌上的家教到支持子女開餐廳，「辣媽」背後傳授給孩子竟是一套貼地的處世之道。
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