開市追揸沽｜內房科網股會否成回吐高危？NVDA績前部署

開市追揸沽

港股上周五在阿里 （09988） 、內房股帶動下造好，恒指全日收市報19,553點，升177點。內地上周五公布多項撐樓市政策，包括調整購房首付比例及取消貸款利率下限等，內房股再發力，融創中國 （01918） 及萬科企業 （02202） 分別飆升20%。此外，績後獲研究機構唱好的阿里，上周五大升逾7%；放榜後的騰訊 （00700） 亦一度重上400元。內房、科網股會否成回吐高危？

外圍方面，本周聚焦AI晶片股英偉達（美：NVDA）業績，市場預計集團首季每股盈利5.18美元，按年增532.3%；收入為244.9億美元，按年升240.5%。由於市場憧憬甚高，一旦業績僅符預期甚至遜預期，恐怕為股價帶來沽壓，投資者於業績前怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

恒指收市報價資訊由IG提供。

關注IG

了解更多: https://bit.ly/3xBUMnI

IG Facebook: https://www.facebook.com/iginternationalchinese/

IG Youtube: https://www.youtube.com/@iginternational_zh

IG X (Twitter): https://twitter.com/IGcom_zh