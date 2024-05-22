ET贏商有計｜行李箱市場增長穩定 港產Jollying靠自家研發生產衝出亞洲 星期四8pm見

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疫情過後，全球各地出現報復式旅遊，雖然熱度已開始下降，但人們對工作與生活看法明顯改變，更多人視旅遊成為生活的一部份，帶動相關用品包括旅行箱的商機。一直以來香港有少廠商為不同品牌代工生產行李箱及袋，發展至今陸續建立及發展自家品牌，以求在新常態下分一杯羮。香港品牌Jollying 早於1993年成立，初時只專注於寄賣，2018年決定重新定位，善用研發及生產力，推出摺疊式設計，提升品牌認知度。
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