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ET開市直擊｜小米、網易績後部署 美股急挫下港股續調整？

小米 （01810） 首季經調整淨利潤64.9億元人民幣，按年增長1倍，大勝預期。市場關注的汽車業務方面，集團透露首款電動車SU7系列累計交付新車已達到10,000輛，有信心6月單月交付破萬；另一放榜的網易 （09999） 首季收入按年升7%，符市場預期。期內佔總收入8成的遊戲及相關增值服務收入增7%，旗下多款遊戲收入創新高。小米、網易業績後怎部署？

美國多項數據反映經濟持續強勁，勞動力市場仍緊張，市場預料聯儲局推遲減息，即使芯片龍頭Nvidia（美：NVDA）季績後造好，仍未能改變美股全綫下挫的局面，道指周四急挫逾600點，恒指夜期亦跌逾200點，港股3日累跌逾700點。美股、港股短期內繼續調整？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》前瞻大市走勢。

業績公布 小米集團－WR（81810） 小米集團－W（01810） 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 道瓊斯工業平均指數 美國 小米 美國聯儲局 減息
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