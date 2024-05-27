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開市追揸沽｜港股期結前繼續睇路？領展弱勢持續前景點睇？

憂慮美國聯儲局推遲減息，港股跟隨外圍向下，恒指4連跌，上周五跌259點，收報18,608點，失守20天綫，全周累跌944點，扭轉對上4周升勢，港股本周期結怎部署？領展 （00823） 周三將公布業績，多間大行提前發表報告，憂慮其派息前景，領展股價從周一的2個月高位，短短3日回吐約一成。美銀基於北上消費為由，降低領展投資評級。富瑞亦指領展主要面對港人消費外流問題，惟同時指出現價股息率7.2厘，已反映大部分不利因素，領展績前怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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業績公布 領展房產基金（00823） 北上消費 派息 領展 恒生指數 減息 美國聯儲局 美國 美股
開市追揸沽
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