ET開市直擊｜聯想破頂換機潮真係咁強？前瞻美PCE

ET開市直擊

聯想集團 （00992） 周一升8%，成上日表現最強藍籌。聯想上財季業績勝市場預期，券商輪流看好聯想集團AI PC和伺服器業務收入前景，紛紛上調目標價。AI PC能否掀起換機潮？現水平高追聯想可以嗎？

美國本周將公布多項經濟數據，當中以周五公布的4月PCE通脹數據最受注目。市場預期核心PCE按年升幅將維持2.8%，按月升幅則放緩至0.2%。若通脹數據如市場預測般放緩甚至有更明顯回落，或有望重燃減息憧憬，PCE出爐將如何左右美股？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。