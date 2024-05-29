ET開市直擊｜騰訊難再衝400元？大行唱好濠賭股前景可期？

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騰訊 （00700） 南非大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦，將9,600萬股騰訊股票存入CCASS，相當於騰訊發行股數的1%，市場預料股東為減持作準備。另一方面，市場關注繼京東 （09618） 及阿里 （09988） 發CB後，會否輪到騰訊。早前騰訊發布業績後，股價一度衝破400元，目前回落至380元水平，後市走勢將如何？
花旗與6家澳門賭場營運商一致預期澳門博彩收益將繼續增長，因為新的個人遊城市將會推動旅客數量上升，加上更富裕的旅客正展現其消費意願及能力，在大行唱好下濠賭股前景可期？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點焦點股最新部署策略。
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