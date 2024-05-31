新盤全面睇│啟德MIAMI QUAY會所設施多元 設屋苑罕見實況互動划艇機、影院等

新盤全面睇

位於啟德的MIAMI QUAY I，近日以現樓形式推出。項目合共提供逾7.5萬平方呎的會所及藝術園林，當中會所佔逾3萬平方呎，並設有各類設施。提供「基本盤」如宴會廳及24小時健身空間等設施外，亦設屋苑罕見實況互動划艇機、影院，及附設VR設施的動感遊戲室等。

記者：潘淑盈

攝影：羅志聰

剪接：樊志恒