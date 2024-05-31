小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

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位於沙田區的基督教香港信義會禾輋信義學校（下稱禾信），創校至今45年。學校強調以學生為本，近年積極優化校園環境，例如興建「數碼運動場」，並革新上課時間表，推行「HEAD Programme」。服務學校長達30年的蕭偉樂校長，秉著有教無類的精神，深信每個學生都可成材，他希望成為學生的同行者，培育他們成為誠實、勤奮上進的人。
全文：https://topick.hket.com/article/3756031
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