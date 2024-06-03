開市追揸沽｜港股、美股6月開局點走？美團季績前瞻

開市追揸沽

港股上周五先升後跌，全日跌150點，險守18,000點。港股以5月最低位收市，蒸發前半個月大部分升幅。不過總結5月，恒指仍累升316點，連升4個月，港股6月絕不絕？外圍方面，美國4月核心PCE通脹數據符預期，聯儲局9月減息的預期升溫，道指及標指上周五尾市抽高。道指近期從高位回調，帶領納指破頂的NVDA開始升勢乏力，美股6月有何策略建議？

美團 （03690） 將於周四公布季績，綜合多間券商預測，首季經調整溢利按年增長14%；收入增長18%。投資者將關注到店業務競爭及利潤率等新營運指引、營運利潤率是否見底、拓展海外市場的計劃。美團業績前怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻美股、港股6月走勢。

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