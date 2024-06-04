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影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

大家有沒有遇到影快相的慘痛經歷呢？不是面泛油光，就是目光呆滯。想影靚靚證件相，不妨嘗試坊間的證件相APP，既可有修圖功能，亦不用影樓燈光仍可安坐家中，簡單易用不用求人。

生活智慧 手機Apps 回鄉證 證件
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影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學
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