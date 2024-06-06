ET開市直擊｜WWDC在即蘋概股繼續衝？金礦股趁回調吸納？

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蘋果（AAPL.US）連升8日，市值重返3萬億美元。蘋果將在下周舉行WWDC全球開發者大會，市場憧憬蘋果將大力發展AI，本港的蘋果概念股周三亦應聲炒上，其中舜宇光學科技 （02382） 升逾4%，是表現最佳藍籌，WWDC在即相關概念股繼續衝？金價從高位回調，近日走勢反覆。在憧憬減息、央行密密購金，以及地緣局勢不穩因素下，大行仍普遍看好金價，瑞銀把今年底目標上調至2600美元，花旗更估計最快半年內見3000美元，金價往後走勢如何？金礦股可否趁調整吸納？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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