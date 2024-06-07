ET開市直擊｜美團蔚來業績兩極點部署？歐洲減息有何啟示

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美團 （03690） 首季收入按年增25%；經調整溢利升36%，兩者均勝預期；新業務經營虧損收窄至28億元。集團年初至今回購71.7億港元，但未透露進一步回購消息。美團業績前股價靠穩，業績超預期可否利好股價？另一放榜的蔚來 （09866） ，首季收入按年跌7.2% ；經調整虧損擴大至51.1億人民幣。展望第二季，汽車交付按年增加1.3至1.4倍，但由於首季收入、銷量、虧損皆遜於預期，拖累蔚來美股周四一度跌近10%，績後怎部署？
歐洲央行周四宣布5年來首次減息，3大主要利率由下周三起下調25個基點，符合市場預期。國際貨幣基金組織表示，歐洲央行減息是合適，而美國今年首季經濟增長放緩，但內需強勁，美國聯儲局應在減息決策上保持謹慎，歐洲啟動減息對全球減息周期有何啟示？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。
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