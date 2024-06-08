好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

湊得輕鬆啲

【周吉佩/中年好聲音/優才(楊殷有娣)書院/父親節】育有一對仔女的《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩（吉吉）與太太黃彥欣（Louise）分享夫妻相處之道，原來兩人對於育兒有截然不同的理念，Louise是緊張大師，而吉吉則是放手型爸爸，讓子女跌跌撞撞，兩人都因為在育兒路上理念分歧而爭吵過，但夫妻間自有一種相處之道的默契，就是吵架不過夜，當晚就要解決問題。吉吉非常感恩太太支持追夢，大讚對方是賢內助，適逢父親節到來，他們坦言只有一家人簡簡單單在家食個晚餐就滿足了！



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