鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

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成功背後，總在不為人知的角落處，默默付出努力。參演電影《年少日記》而被獲提名金像獎最佳新演員的童星何珀廉（Curtis），從小開始便是模特兒，可愛模樣顯露在每個鏡頭之中，後來接觸演戲，出演多部影視作品。眼看年紀輕輕的他擁獲多個成就，叫人讚嘆，誰知在鏡頭背後，他默默為音樂付出努力，奮鬥7年時間為比賽奪冠，成為大眾眼中的鋼琴演戲雙才子。
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