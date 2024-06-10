影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
Healthy Life
Sick問識答
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
Healthy Life
Sick問識答
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
新盤全面睇
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
新盤全面睇｜NOVO LAND 3B期開價直播
新地旗下屯門NOVO LAND推出第3B期，今日公布首張價單。NOVO LAND第3B期提供769伙，實用面積由232至1,390平方呎，提供開放式至4房連雙套房間隔。
新盤全面睇
今日
15:50
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
新盤全面睇｜NOVO LAND 3B期開價直播
新盤全面睇
今日
15:50
新盤全面睇｜NOVO LAND 3B期開價直播
1:40
新盤全面睇｜NOVO LAND會所連公用花園40萬呎 設6,600平方呎運動場館
新盤全面睇
12:00
2024/06/10
新盤全面睇｜NOVO LAND會所連公用花園40萬呎 設6,600平方呎運動場館
1:43
新盤全面睇｜啟德MIAMI QUAY會所設施多元 設屋苑罕見實況互動划艇機、影院等
新盤全面睇
12:00
2024/06/03
新盤全面睇｜啟德MIAMI QUAY會所設施多元 設屋苑罕見實況互動划艇機、影院等
4:42
新盤全面睇│灣仔新盤One Wood Road地段熱鬧方便 區內生活多姿多彩
新盤全面睇
12:00
2024/05/27
新盤全面睇│灣仔新盤One Wood Road地段熱鬧方便 區內生活多姿多彩
4:42
新盤全面睇│灣仔新盤One Wood Road地段熱鬧方便 區內生活多姿多彩
新盤全面睇
20:26
2024/05/22
新盤全面睇│灣仔新盤One Wood Road地段熱鬧方便 區內生活多姿多彩
1:31
新盤全面睇│The YOHO HUB II 雙會所連園林25萬呎 設直播室及撲克牌房 迎合潮流
新盤全面睇
12:00
2024/05/20
新盤全面睇│The YOHO HUB II 雙會所連園林25萬呎 設直播室及撲克牌房 迎合潮流
3:48
新盤全面睇│ONE STANLEY戶戶向海南區罕有新供應 兼享赤柱歐陸小鎮風情
新盤全面睇
12:00
2024/05/13
新盤全面睇│ONE STANLEY戶戶向海南區罕有新供應 兼享赤柱歐陸小鎮風情
13:23
The YOHO Hub II首日開賣
新盤全面睇
10:09
2024/05/11
The YOHO Hub II首日開賣
3:32
新盤全面睇│元朗站最後新盤 同系最高 建構逾百萬呎大型購物網絡
新盤全面睇
12:00
2024/05/06
新盤全面睇│元朗站最後新盤 同系最高 建構逾百萬呎大型購物網絡
10:54
地產台直播│高臨首輪開賣
新盤全面睇
17:58
2024/05/03
地產台直播│高臨首輪開賣
20:27
地產台直播│新世界及遠東啟德承景街項目命名
新盤全面睇
15:00
2024/05/02
地產台直播│新世界及遠東啟德承景街項目命名
5:23
地產台直播│The Yoho Hub II 壓軸登場 首批單位今日公開售價
新盤全面睇
15:50
2024/04/30
地產台直播│The Yoho Hub II 壓軸登場 首批單位今日公開售價
4:31
新盤全面睇│佐敦高臨具高鐵概念聯通大灣區 設天際綠洲泳池居高暢泳
新盤全面睇
12:00
2024/04/29
新盤全面睇│佐敦高臨具高鐵概念聯通大灣區 設天際綠洲泳池居高暢泳
4:53
新盤全面睇│元朗The YOHO Hub II擁120萬呎零售版圖 接軌北部七大鐵路 戶型多元盡攬各路買家
新盤全面睇
18:25
2024/04/25
新盤全面睇│元朗The YOHO Hub II擁120萬呎零售版圖 接軌北部七大鐵路 戶型多元盡攬各路買家
28:56
直播LIVE│直擊佐敦高臨首批單位開價
新盤全面睇
14:50
2024/04/24
直播LIVE│直擊佐敦高臨首批單位開價
4:05
新盤全面睇│何文田朗賢峯直達港鐵站出口 擁名校網優勢受家長客追捧
新盤全面睇
12:00
2024/04/22
新盤全面睇│何文田朗賢峯直達港鐵站出口 擁名校網優勢受家長客追捧
2:59
新盤全面睇│鐵路盤成樓市新焦點 共4000伙短期連環出擊
新盤全面睇
12:00
2024/04/15
新盤全面睇│鐵路盤成樓市新焦點 共4000伙短期連環出擊
3:25
新盤全面睇｜日出康城綠色新社區 PARK SEASONS力吸用家及投資客
新盤全面睇
12:00
2024/04/10
新盤全面睇｜日出康城綠色新社區 PARK SEASONS力吸用家及投資客
4:35
新盤全面睇│啟德天璽‧海9成單位享海景 體育園及大型商場落成配套更完善
新盤全面睇
12:00
2024/04/08
新盤全面睇│啟德天璽‧海9成單位享海景 體育園及大型商場落成配套更完善
5:57
直擊Blue Coast開賣 首輪售422伙 售價由878萬元起
新盤全面睇
10:36
2024/04/06
直擊Blue Coast開賣 首輪售422伙 售價由878萬元起
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}