影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
Healthy Life
Sick問識答
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
Healthy Life
Sick問識答
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
石Sir午市閒談
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、網龍、丘鈦科技
《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介比亞迪電子
（00285）
、網龍
（00777）
、丘鈦科技
（01478）
，詳情待石Sir為你分析。
丘鈦科技（01478）
網龍（00777）
比亞迪電子（00285）
石鏡泉
派息
除淨
止蝕
目標價
每股盈利
每股派息
石Sir午市閒談
今日
12:28
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、網龍、丘鈦科技
石Sir午市閒談
今日
12:28
石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、網龍、丘鈦科技
12:35
石Sir午市閒談｜今日推介美圖公司、中國重汽、再鼎醫藥
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/11
石Sir午市閒談｜今日推介美圖公司、中國重汽、再鼎醫藥
15:28
石Sir午市閒談｜今日推介創維集團、國藥控股、耐世特
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/07
石Sir午市閒談｜今日推介創維集團、國藥控股、耐世特
20:22
石Sir午市閒談｜今日推介中國通信服務、華能國際電力 、華電國際電力
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/06
石Sir午市閒談｜今日推介中國通信服務、華能國際電力 、華電國際電力
12:41
石Sir午市閒談｜今日推介上海復旦、樂普生物 、亞盛醫藥
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/05
石Sir午市閒談｜今日推介上海復旦、樂普生物 、亞盛醫藥
13:48
石Sir午市閒談｜今日推介石藥集團、復星醫藥、申洲國際
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/04
石Sir午市閒談｜今日推介石藥集團、復星醫藥、申洲國際
23:03
石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、比亞迪股份 、廣汽集團
石Sir午市閒談
12:28
2024/06/03
石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、比亞迪股份 、廣汽集團
13:30
石Sir午市閒談｜今日推介中國移動、快手、中集集團
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/31
石Sir午市閒談｜今日推介中國移動、快手、中集集團
17:30
石Sir午市閒談｜今日推介中芯國際、高偉電子、GX中國半導體
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/30
石Sir午市閒談｜今日推介中芯國際、高偉電子、GX中國半導體
13:08
石Sir午市閒談｜今日推介中國海洋石油、中國中車、新特能源
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/29
石Sir午市閒談｜今日推介中國海洋石油、中國中車、新特能源
14:45
石Sir午市閒談｜今日推介第一太平、中廣核電力、中集安瑞科
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/28
石Sir午市閒談｜今日推介第一太平、中廣核電力、中集安瑞科
15:57
石Sir午市閒談｜今日推介龍源電力、大唐新能源、中國電力
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/24
石Sir午市閒談｜今日推介龍源電力、大唐新能源、中國電力
17:54
石Sir午市閒談｜今日推介九龍倉集團、廣發証券、康希諾生物
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/23
石Sir午市閒談｜今日推介九龍倉集團、廣發証券、康希諾生物
17:55
石Sir午市閒談｜今日推介神州控股、聯想集團、兗礦能源
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/22
石Sir午市閒談｜今日推介神州控股、聯想集團、兗礦能源
13:44
石Sir午市閒談｜今日推介深圳高速公路股份、高偉電子、中環新能源
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/21
石Sir午市閒談｜今日推介深圳高速公路股份、高偉電子、中環新能源
17:29
【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂、百度集團、網易
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/17
【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂、百度集團、網易
26:22
【石Sir午市閒談】今日推介五礦資源、美團、攜程集團
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/16
【石Sir午市閒談】今日推介五礦資源、美團、攜程集團
15:42
【石Sir午市閒談】今日推介萬洲國際、招金礦業、中通快遞
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/14
【石Sir午市閒談】今日推介萬洲國際、招金礦業、中通快遞
17:18
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、惠理集團、先健科技
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/10
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、惠理集團、先健科技
21:57
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、永利澳門、心動公司
石Sir午市閒談
12:28
2024/05/09
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、永利澳門、心動公司
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}