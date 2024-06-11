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石Sir午市閒談｜今日推介比亞迪電子、網龍、丘鈦科技

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介比亞迪電子 （00285） 、網龍 （00777） 、丘鈦科技 （01478） ，詳情待石Sir為你分析。

丘鈦科技（01478） 網龍（00777） 比亞迪電子（00285） 石鏡泉 派息 除淨 止蝕 目標價 每股盈利 每股派息
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