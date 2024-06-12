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石Sir午市閒談｜今日推介中興通訊、中國水務、中石化冠德
《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中興通訊
（00763）
、中國水務
（00855）
、中石化冠德
（00934）
，詳情待石Sir為你分析。
中石化冠德（00934）
中國水務（00855）
中興通訊（00763）
石鏡泉
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